Мужчина догнал и ударил ножом сожительницу, прятавшуюся от него в магазине

В городе Междуреченск Кемеровской области экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, подозреваемого в совершении опасного преступления на почве бытового конфликта. Об этом пишет VSE42.Ru .

По предварительным данным, 51-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение своей 45-летней сожительнице. Причем история развернулась не дома, как это чаще всего происходит, а вечером в одном из магазинов на улице Пушкина.

Испугавшись агрессивного поведения сожителя, потерпевшая попыталась спастись, забежав в ближайшую торговую точку. Однако преследователь последовал за ней и, как предполагают правоохранители, прямо в магазине нанес ей удар ножом, ранив в ногу.

Росгвардейцы, прибывшие на вызов по сигналу «о совершении противоправных действий», быстро обнаружили на месте пострадавшую с колотым ранением и задержали подозреваемого. Женщине была незамедлительно оказана медицинская помощь, ее госпитализировали. Задержанный мужчина был передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования и процессуальных действий.

