Мужчина едва не умер из-за своего невыносимого храпа

Племянник, уставший от храпа дяди, попытался его отравить ядовитыми листьями, добавив их в суп. Об этом также сообщает The Mainichi .

В Японии 18-летний юноша арестован по обвинению в попытке отравления своего дяди. Как сообщает полиция, молодой человек добавил ядовитые листья олеандра в мисо-суп родственнику. Дядя ощутил странный вкус и не стал доедать блюдо, но вскоре почувствовал боль в животе и онемение во рту.

На следующий день он был госпитализирован. Врачи в больнице диагностировали отравление олеандром. Племянник признался в содеянном, заявив, что устал от храпа дяди. Известно, что в июле юноша уже задерживался полицией за нападение с молотком на двух человек в туалете. Тогда он мотивировал свой поступок желанием причинить боль слабой женщине.

Ранее в Анапе четверо детей попали в реанимацию после отравления хлором в отеле.