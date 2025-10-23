Мужчина на рыбалке пропал рядом с местом исчезновения Усольцевых
Мужчина 1971 года рождения пропал рядом с рекой, где ранее исчезла семья Усольцевых. Об этом сообщает РБК.
В Красноярском крае пропал мужчина, который отправился на рыбалку 18 октября вблизи той же реки, где ранее исчезли Усольцевы. Родные сообщили, что мужчина регулярно рыбачит и должен был вернуться 19 октября.
Родственники сначала пытались искать его самостоятельно. После 21 октября они обратились в полицию. Сейчас поиски ведут сотрудники МВД и спасатели. Лодка пропавшего была найдена, самого мужчину пока не обнаружили. Поиски продолжатся на следующий день.
