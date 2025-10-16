Мужчина объявил о счастливом дне и умер

В США 25-летний Майкл Лордсон скончался спустя три минуты после того, как написал своей девушке о том, что у него «счастливый день». Молодой человек подметал пол в казино в Неваде и нашел оставленную сигарету с наркотиками, которые вызвали его мгновенное отравление. Об этом сообщает КП со ссылкой на Mirror.

Майкл Лордсон, 25 лет, работал уборщиком в казино штата Невада. Во время работы он обнаружил сигарету, содержащую наркотическое вещество. Молодой человек решил выкурить ее, предварительно написав сообщение своей девушке о счастливом дне.

Через несколько минут после употребления Лордсон потерял сознание и вскоре умер. Экспертиза установила, что причиной смерти стало острое отравление наркотиком. У него остались двое детей.

Подобные случаи напоминают о высокой опасности употребления чужих сигарет и наркотических веществ, которые могут содержать смертельно опасные соединения. В аналогичных происшествиях отмечается, что мгновенные последствия таких наркотиков могут быть необратимыми, а попытки оказания первой помощи часто не успевают предотвратить летальный исход.

Ранее в Екатеринбурге годовалый ребенок скончался после чаепития.