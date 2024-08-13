Мужчина отнял у пенсионерки 2 тысячи рублей и получил срок

Инцидент произошел в прошлом году в городе Прокопьевск. В один из июльских дней в квартиру к 73-летней местной жительнице как обычно пришла помощница по хозяйству. Но в этот раз она явилась не одна, а с мужем. Мужчина начал требовать деньги у пенсионерки, но получил отказ.

Однако, злоумышленник получил свое — прокопчанка отдала ему 2 тысячи рублей под угрозой ножа. Она была так напугана, что не сразу обратилась за помощью. О произошедшем она рассказала позже полицейскому на улице. Правоохранители установили личности нападавших и задержали их.

Следствие установило, что инициатором преступления была женщина, а мужчина лишь выполнял указания. В итоге он получил 8 лет колонии строгого режима. Сообщница же отделалась условным сроком — ее приговорили к 4,5 годам условно.

Ранее мошенники оставили без жилья и денег 88-летнюю пенсионерку из Подмосковья.