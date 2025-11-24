Мужчина поджег дом с сожительницей в Ростовской области: женщина спаслась через окно

В Ростовской области 53-летний житель станицы Верхнекундрюченской устроил поджог жилого дома. Об этом инциденте «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, мужчина разлил по помещениям легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее, после чего сам покинул здание через оконный проем и заблокировал входную дверь, лишив женщину возможности спастись.

Потерпевшая, оказавшаяся в огненной ловушке, сама смогла эвакуироваться через окно. Благодаря оперативным и решительным действиям женщина не получила серьезных физических повреждений.

Суд установил вину поджигателя в совершении преступления по статье о покушении на убийство. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК) строгого режима.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, мотивом преступления стала патологическая ревность — мужчина заподозрил свою сожительницу в неверности.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе осудят мать и отчима, издевавшихся над 12-летним школьником.