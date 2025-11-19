Резали губу и заставляли спать без одежды: мать и отчим 12-летнего школьника предстанут перед судом

Официальный телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировал о завершении расследования уголовного дела о совершении ряда преступлений против 12-летнего мальчика, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Материалы дела передадут в суд, чтобы матери и отчиму вынесли справедливый приговор.

«На основании заявления органов опеки женщина лишена родительских прав в отношении троих детей», — отметили в ведомстве.

По информации ведомства, 44-летняя мать и 40-летний отчим обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых — покушение на убийство, умышленное причинение вреда здоровью, склонение к потреблению наркотических средств с применением насилия.

Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что отчим принуждал мальчика спать в помещении, которое не отапливалось. Ребенку запрещали одевать верхнюю одежду. Школьника на регулярной основе избивали. Иногда отчим наносил удары руками и ногами. В некоторых случаях брал различные тяжелые предметы. Ребенка били по разным частям тела.

«Также он (отчим. — Прим. ред.) подносил к телу ребенка раскаленные металлические предметы, высказывая угрозы убийством», — указано в сообщении СК Кузбасса.

По информации ведомства, мать ребенка целенаправленно не обращалась за помощью к медикам и в правоохранительные органы. Она не препятствовала действиям сожителя. Женщина также скрывала орудия совершения преступлений. После избиения она не лечила сына. По уголовному делу проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено свыше 100 лиц. В подобных условиях несовершеннолетний находился в период с мая 2021 года по ноябрь 2024 года.

«Ребенок был изъят из семьи и помещен в учреждение соцобслуживания только после того, как 26 ноября 2024 года сбежал из дома и был обнаружен в ходе поисковых мероприятий. Осмотр и опрос несовершеннолетнего позволили выявить многочисленные следы систематического жестокого обращения», — сообщили в СК.

