Мужчина погиб, подняв оборванные штормом провода в Свердловской области

В Свердловской области, а точнее – в городе Серов – произошел серьезный инцидент. Мужчина пытался поднять провода, которые были оборваны штормом, но погиб, пишет РИА Новости 12 июля.

Пострадавший получил серьезный удар током, личность мужчины установили, им оказался 42-летний местный житель. Его опознала мама, которая прибыла на место ЧП.

Напомним, что в Свердловской области не меньше получаса бушевала стихия: сыпался град, дул ураганный ветер. Мужчина, можно предположить, увидел оборванные провода на дороге и подумал их убрать, чтобы не мешали, но взялся обеими руками за оба провода, получив смертельный удар электротоком.