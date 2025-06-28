Мужчина погиб, провалившись между платформой и поездом на станции Лосиноостровская
Мужчина погиб, провалившись между платформой и поездом на жд-станции в Москве
Фото: [freepik.com]
По информации, полученной от источника, вечером в субботу, 28 июля, на станции «Лосиноостровская» Ярославского направления произошло ЧП: человек упал между платформой и поездом. Об этом стало известно от телеканала РЕН ТВ.
По словам собеседника телеканала, Всё случилось на железнодорожных путях, ведущих в московский регион.
По предварительной информации, человек умер. В связи с этим поезда в данном направлении временно не ходят.
В настоящее время нет официальной информации о происшествии на станции Лосиноостровская.