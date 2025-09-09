Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Сочи, обломки беспилотника упали на его автомобиль

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Адлерском районе Сочи погиб человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что по предварительным данным, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте происшествия задействованы городские экстренные и другие специализированные службы.

«Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился», — написал он..

Кондратьев попросил главу Сочи Андрея Прошунина помочь семье погибшего. Администрация города также поддержит в восстановлении поврежденного имущества.

Прошунин заявил, что на данный момент жителям города ничего не угрожает. Он призвал сочинцев и отдыхающих не поддаваться панике и опираться только на официальные данные.