Мужчина получил баснословную зарплату по ошибке и оставил ее себе

Чилийский работник получил огромную переплату по зарплате и выиграл суд, чтобы оставить деньги себе. Об этом пишет NDTV.

История длилась три года и завершилась неожиданным решением. Чилийский офисный сотрудник, обычно зарабатывающий $460 долларов, в мае 2022 года получил $170 тыс. долларов из-за ошибки бухгалтера. Сначала он обещал вернуть деньги, но потом уволился и перестал выходить на связь. Компания подала в суд, обвинив его в краже.

Однако суд Сантьяго встал на сторону бывшего сотрудника. Судья решил, что это не кража, так как деньги были переведены добровольно, пусть и по ошибке. Это было квалифицировано как «несанкционированное взыскание», что не влечет уголовной ответственности. Дело закрыли, и сотрудник сохранил деньги. Компания намерена оспорить решение в гражданском порядке, используя все юридические возможности.

Ранее юрист перечислил правила поведения при отказе работодателя индексировать зарплату.