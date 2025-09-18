Мужчина помыл машину и случайно выиграл целое состояние

В США мужчина разбогател на миллион долларов благодаря случайной покупке лотерейного билета на автомойке. Неожиданный выигрыш позволит семье реализовать мечты и обеспечить будущее детей. Об этом пишет UPI.

Житель Иллинойса, США, сорвал куш в лотерею, выиграв $1 млн, что в переводе на рубли составляет около 83 млн. Счастливчик рассказал, что купил лотерейный билет спонтанно, когда заехал на новую автомойку помыть машину. Он приобрел два билета, один из которых принес ему всего $4, а второй оказался удачным.

По словам мужчины, когда он узнал о сумме выигрыша, то почувствовал огромное облегчение. Его жена сначала не поверила, но, придя в себя, заявила о желании поехать в Диснейленд. Супруги планируют потратить часть выигрыша на образование своих детей. Победитель выразил надежду, что в будущем их семья станет менее тревожной и более счастливой.

Ранее пара из Австралии чуть не лишилась миллиардного выигрыша в лотерею.