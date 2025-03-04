Мужчина попытался остановить правительственный кортеж неподалеку от Кремля

Утром во вторник, 4 марта, мужчина пытался остановить официальный кортеж, который проезжал по улице Тверской неподалеку от Кремля. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент на улице Тверской произошел 4 марта, во вторник, в районе девяти часов утра. Там мужчина в шапке с помпоном выскочил на проезжую часть и начал размахивать руками в попытке остановить кортеж, который проезжал этот участок дороги.

«Останавливать нарушителя бросился сотрудник ДПС, уже через несколько секунд пришли на помощь другие коллеги», — указал микроблог.

Авторы сообщили, что не знают, задержали ли нарушителя спокойствия. Но все движение возобновили в нормальном режиме всего через несколько минут.

Ранее сообщалось, что в Воронеже мужчину задержали сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене. 33-летний подозреваемый взялся работать на СБУ и предоставлять ей данные о режимном учреждении. За это он был отправлен в СИЗО, в его отношении ведутся следственные действия.