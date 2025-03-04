Задержанного ФСБ за передачу данных СБУ мужчину арестовали в Воронеже

Мужчину задержали в Воронеже по подозрению в государственной измене. Теперь вынесено решение о его аресте. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности, слова его представителей привел ТАСС.

Злоумышленник в 2024 году решил самостоятельно установить связь со Службой безопасности Украины, чтобы поставлять ей сведения о режимном объекте. В итоге 33-летний мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

«В Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин РФ 1991 года рождения», — указали журналистам.

Вслед за этим было вынесено решение об аресте обвиняемого, его отправили в следственный изолятор. Работники ФСБ продолжают проводить следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что пятеро мужчин, один из них несовершеннолетний, хотели совершить теракт на территории воинской части в Подмосковье. Это делалось по заданию, полученному в Сети. Все они были задержаны и отправлены в СИЗО.