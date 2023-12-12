Мужчина принял роды у жены благодаря подсказкам диспетчера тульской «скорой»

В центр медицины катастроф поступил звонок от молодого человека, попавшего в неожиданную ситуацию. Он вез 29-летнюю супругу из московской больницы в Воронеж, но во время пересечения Тульской области у женщины отошли воды.

Как сообщает «ТУЛАСМИ», помочь роженице нужно было срочно, и мужчина позвонил в оперативный отдел. Пока он ждал скорую помощь, он следовал инструкции диспетчера. Специалист предельно ясно объяснял каждый шаг для принятия родов.

Мужчина справился с задачей: у пары родился мальчик. Вскоре на месте появились врачи, которые увезли маму и ребенка в стационар. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.