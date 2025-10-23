Мужчина притворялся медсестрой под чужим именем

В Англии 33-летний Люциус Нджоку, гражданин Нигерии, в течение двух месяцев работал в больнице под именем медсестры Джойс Джордж. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Mail. Мужчина ухаживал за тяжелобольными пациентами, проводил наблюдения и выполнял обязанности помощника врача.

Личность Нджоку раскрылась после того, как один из пациентов напрямую спросил его о бейдже. Расследование показало, что Джойс Джордж позволила мужчине работать под ее именем и после предъявления обвинений скрылась из страны, предположительно находясь сейчас в Нигерии.

Суд признал Нджоку виновным в мошенничестве. Он приговорен к 16 неделям тюрьмы условно, 80 часам обязательных работ и обязан выплатить судебные издержки. Вопрос о депортации остается открытым, так как он находится в Великобритании по визе жены.

