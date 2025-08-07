Мужчина пропал после катания на сапе

Как сообщает sovainfo.ru, мужчина отправился на воду вечером после урагана в районе пляжа на острове Проран и не вернулся. На следующий день его доску для гребли обнаружили у Ульяновского спуска, но самого самарца до сих пор нет.

Пропавший — худощавый мужчина среднего роста с голубыми глазами и русыми волосами. В день исчезновения он был одет в белую футболку, голубые шорты и черную кепку. Его телефон не отвечает, а родные не получали от него никаких сообщений.

Семья и друзья Андрея не теряют надежды и привлекли к поискам профессиональных водолазов. Подруга пропавшего опубликовала в соцсетях призыв о помощи, отметив, что каждый час промедления снижает шансы на благополучный исход.

Волонтеры просят всех, кто мог видеть Андрея или располагает какой-либо информацией, срочно звонить по номеру 112.

