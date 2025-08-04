Полиция Иваново начала поиски родителей оставленной в алкомаркете девочки

Портал IvanovoNews сообщил о поисках родителей, оставивших свою дочь в магазине, торгующем алкогольной продукцией, в городе Иваново. Маленькая девочка сообщила, что ей уже три года, однако не смогла объяснить, куда направились ее мама и папа.

4 августа примерно в десять часов утра сотрудники одного из сетевых магазинов, расположенного на улице Жарова, обнаружили в торговом зале ребенка без присмотра взрослых и вызвали полицию.

Девочка оказалась общительной и согласилась провести взрослых к своему дому. Инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с девочкой отправились на поиски ее родителей.

Ранее сообщалось, что пропавший в якутской тайге пенсионер-грибник встретил спасателей фразой из трех слов.