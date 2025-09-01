Мужчина устроился на работу и ужаснулся от происходящего с рыбной продукцией

Россиянин пожаловался на грязь, отсутствие гигиены и хранение продукции в ненадлежащих условиях в одном из цехов по переработке рыбы. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, публикуя соответствующие кадры.

В Красноярске мужчина, устроившийся на работу, столкнулся с ужасными условиями труда. Появившись в свой первый рабочий день в цехе по производству вяленой и копченой рыбы, он снял все происходящее на камеру.

В ролике видно, что в цехе грязно, сырье валяется на полу, а вода для обработки рыбы уже стала мутной. Он также заметил, что рядом стоит яма с нечистотами, а сотрудники работают без санитарных книжек. Готовую продукцию хранят без этикеток, а замороженная рыба хранится на улице в контейнерах вместе с отходами.

Мужчина рассказал, что бизнесом владеют трое предпринимателей, которые сами развозят продукцию по магазинам. Он обратился в Россельхознадзор, ожидая проверки условий труда на этом производстве.

