Мужчина разгромил больницу под Тулой и скрылся

Мужчина ворвался в Кимовскую районную больницу, устроил погром и скрылся, оставив множество вопросов и сотрудников медучреждения. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Сотрудница больницы рассказала росгвардейцам, что 12 декабря в ее кабинете устроил погром неизвестный мужчина. Он разбросал все вещи и повредил мебель, а после сбежал и скрылся. Врач описала, как выглядел дебошир.

Сигнал сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отработали оперативно: мужчину задержали в тот же день. Им оказался 51-летний местный житель, приметы которого точно совпали с описанием сотрудники больницы. Своих мотивов туляк не объяснил.

Задержанного передали следственно-оперативной группе. Будут выяснять, зачем мужчине потребовалось устраивать погром.

Ранее сообщалось, что в Туле врача поймали на обмане: он ставил ложные диагнозы пациентам ради премии.