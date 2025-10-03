Мужчина разводит крабов в холодильнике и кормит их селедкой — видео

Житель Владивостока организовал необычную ферму по разведению морских членистоногих в домашних условиях. Четыре дальневосточных краба временно проживают в овощном отсеке бытового холодильника, где поддерживается подходящая для них температура. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Amur Mash.

Мужчина разместил своих питомцев в пищевых контейнерах, которые обычно используются для хранения продуктов. По его наблюдениям, незначительный минус идеально подходит для этих существ — в таких условиях они впадают в состояние анабиоза и комфортно переносят неволю.

Для кормления своих необычных соседей житель Владивостока использует соленую сельдь, которая хранится на соседней полке холодильника. Когда крабов извлекают из охлажденной среды, они быстро активизируются и начинают передвигаться по полу кухни.

Энтузиаст обнаружил, что при совместном размещении разнополых особей можно добиться появления потомства. Однако для реализации этих планов потребуется более вместительная холодильная установка, поскольку текущие условия ограничивают возможности для расширения мини-фермы.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как прогнать из квартиры летучую мышь и не заразиться бешенством.