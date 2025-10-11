Мужчина решил конфликт при помощи гранаты

В украинском городе Лозовая конфликт между мужчинами привел к применению боевой гранаты. В результате взрыва один человек погиб, другой получил серьезные ранения. Об этом сообщил ТАСС , цитируя спикера Харьковской областной прокуратуры Валерию Чирину.

Инцидент произошел вечером 10 октября во время спора между тремя местными жителями. По информации правоохранительных органов, 48-летний участник конфликта достал гранату, привел ее в действие и бросил в сторону оппонентов.

От полученных травм один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, куда оба были доставлены после взрыва. Подозреваемый в применении оружия был задержан на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

