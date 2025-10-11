Мужчина решил конфликт при помощи гранаты
ТАСС: бытовая ссора в Харьковской области закончилась трагедией
В украинском городе Лозовая конфликт между мужчинами привел к применению боевой гранаты. В результате взрыва один человек погиб, другой получил серьезные ранения. Об этом сообщил ТАСС, цитируя спикера Харьковской областной прокуратуры Валерию Чирину.
Инцидент произошел вечером 10 октября во время спора между тремя местными жителями. По информации правоохранительных органов, 48-летний участник конфликта достал гранату, привел ее в действие и бросил в сторону оппонентов.
От полученных травм один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, куда оба были доставлены после взрыва. Подозреваемый в применении оружия был задержан на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее под Алапаевском в частном доме прогремел взрыв и был найден погибший.