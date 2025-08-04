Мужчина сгорел заживо при пожаре на юге Москвы, уснув с сигаретой
Мужчина сгорел заживо при пожаре в многоэтажке на юге Москвы
Фото: [Медиасток.рф]
В результате возгорания в одной из квартир многоэтажного дома на юге Москвы погиб человек. Эту информацию сообщает телеканал РЕН со ссылкой на данные, полученные от представителей экстренных служб города.
Источник, с которым пообщались представители средств массовой информации, рассказал, что в результате пожара погиб мужчина старше 55 лет. Возгорание произошло в трёхкомнатной квартире площадью 13 квадратных метров.
«Произошел пожар в 3-комнатной квартире на 12-м этаже жилого дома на улице Ключевая. В результате возгорания погиб мужчина», – поведал источник.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания, приведшего к гибели людей, стало то, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул с зажженной сигаретой.