Мужчина случайно обнаружил жильца в подвале своего дома

В Орегоне мужчина оборудовал жилье в подвале чужого дома и был арестован после жалобы владельца квартиры сверху. Помимо незаконного проникновения, ему предъявлены обвинения в связи с обнаруженными наркотиками и незаконным использованием электроэнергии. Об этом сообщает Daily Mail.

В Орегоне арестовали 40-летнего Бениамина Букура за незаконное проживание в подвале жилого дома. Владелец квартиры над подвалом вызвал полицию из-за странных звуков. Очевидец видел, как Букур зашел в подвал, где вскоре загорелся свет.

Полицейские, не сумев открыть дверь, проникли внутрь и обнаружили там обустроенное жилище: кровать, телевизор, зарядные устройства и прибор для запрещенных веществ. Выяснилось, что мужчина пользовался электричеством из квартиры сверху.

Букуру предъявлены обвинения в незаконном проникновении и владении наркотиками. Полиция отметила, что мужчина долго жил в подвале и приложил усилия для его обустройства.

