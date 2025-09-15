Мужчина случайно убил соседку, упав на нее с четвертого этажа

В Милане произошел трагический инцидент — там 70-летний мужчина, находившийся в состоянии глубокой депрессии, выпал с балкона четвертого этажа и приземлился на 83-летнюю соседку, которая случайно оказалась под ним. О жуткой истории рассказала газета Corriere della Sera.

Женщина скончалась на месте от полученных травм. Выпавший мужчина выжил, но был госпитализирован в критическом состоянии с многочисленными переломами.

Изначально следствие рассматривало версию о совместном падении, однако в ходе расследования выяснилось, что погибшая и выживший не были знакомы друг с другом. Полиция предъявила мужчине обвинение в непредумышленном лишении жизни. Расследование инцидента и установление всех его обстоятельств продолжаются.

