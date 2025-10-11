Мужчина умер, ремонтируя крышу в российском городе

Трагический инцидент на строительном объекте под Санкт-Петербургом унес жизнь человека. Рабочий погиб, упав с большой высоты во время демонтажных работ на крыше. Об этом сообщает «Газета.ру» , ссылаясь на источник в Северо-Западной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

Происшествие случилось вечером 10 октября в Колпино. Мужчина, занимавшийся разборкой кровли на промышленном предприятии, не удержался на высоте и рухнул вниз с 27 метров. Полученные при падении повреждения оказались смертельными.

Как выяснилось в ходе проверки, организация труда на объекте сопровождалась грубыми нарушениями требований безопасности. Проемы, представлявшие прямую угрозу для рабочих, не имели необходимых ограждений. Кроме того, сотрудник не был обеспечен должными средствами индивидуальной защиты, а руководство работой осуществлялось ненадлежащим качеством. Совокупность этих факторов и привела к трагедии.

