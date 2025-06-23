Мужчина упал с высокой горы во время отдыха

В Чебулинском районе Кузбасса спасатели оперативно эвакуировали мужчину, упавшего с горы и получившего травмы. О несчастном случае сообщает VSE42.Ru со ссылкой на официальные данные.

Сигнал о происшествии поступил в агентство по защите населения и территории региона, после чего к месту выдвинулись специалисты Мариинского поисково-спасательного отряда. Пострадавший находился в отдаленной местности, что осложняло его транспортировку.

Спасателям пришлось поднимать найденного мужчину вверх по течению реки, чтобы передать медикам. Благодаря слаженным действиям бригады мужчину доставили к врачам в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли подростка, сломавшего обе руки в результате падения с высоты.