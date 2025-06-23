Врачи Подмосковья спасли подростка, сломавшего обе руки в результате падения с высоты

Специалисты МОДКТОБ спасли подростка, который сломал обе руки в результате падения с высоты более 2 м. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте 11 лет с множественными переломами обеих рук. Врачи диагностировали открытый перелом локтевой кости правого предплечья со смещением, закрытый чрезмыщелковый перелом правой плечевой кости со смещением и закрытый перелом шейки левой лучевой кости со смещением.

Пациента экстренно направили на операцию. Специалисты малоинвазивным методом вернули кости в правильное анатомическое положение и зафиксировали их.

На данный момент ребенок уже выписан домой. В дальнейшем его еще раз госпитализируют, чтобы удалить металлические конструкции. После этого его ждет реабилитация.

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