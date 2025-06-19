Мужчина устроил кровавое шоу в попытках скрыть кражу 2,6 млн рублей

Житель Орска устроил настоящий спектакль, чтобы скрыть хищение 2,6 млн рублей у своего работодателя. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Получив деньги на закупку товаров в Самаре, мужчина вместо выполнения поручения решил присвоить средства. Для правдоподобности он нанес себе раны и заявил в полицию о нападении грабителей на трассе Оренбург — Самара, которые якобы отобрали у него всю сумму.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, фигурант передал похищенные деньги родственнику, который, не зная об их происхождении, отвез их в Башкортостан. Этот факт стал ключевым в раскрытии преступления.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям: за присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), что в сумме может привести к 10 годам лишения свободы.

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