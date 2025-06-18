Серийный душитель девушек получил второй пожизненный срок

Серийный убийца Владимир Миргород получил пожизненный срок за 16 жестоких убийств, совершенных в Москве в период с 2000 по 2004 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Головинского районного суда столицы.

Суд удовлетворил требование прокуратуры, признав 45-летнего преступника виновным в убийствах 15 женщин и одного мужчины, а также в покушении на убийство с изнасилованием. Миргород действовал по схожему сценарию: заманивал жертв в безлюдные места под предлогом помощи или совместного времяпрепровождения, после чего совершал насилие и душил их.

Преступника удалось задержать благодаря криминалистической экспертизе — отпечатки его пальцев, оставленные после освобождения из колонии в 2010 году, совпали с уликами с мест четырех нераскрытых убийств.

Отмечается, что во время следствия Миргород сначала признался лишь в трех эпизодах, не связанных с основным делом, но в апреле 2023 года неожиданно заявил о 16 дополнительных жертвах, о которых следствие не знало. Среди погибших — 15 девушек, которых он подвозил или приглашал выпить, а также мужчина, избитый до смерти на Дубнинской улице в 2003 году.

Это не первый срок Миргорода: в 2012 году он уже был осужден на пожизненное заключение за аналогичные преступления, но новые признания потребовали пересмотра дела. Теперь маньяк отправится в колонию особого режима, где проведет остаток дней.

Ранее сообщалось, что битцевскому маньяку, отбывающему наказание за 49 убийств, отказали в переводе ближе к Москве.