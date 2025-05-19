«Мать в истерике»: тело пропавшего ребенка нашли в Стерлитамаке

В Стерлитамаке водолазы нашли тело пропавшего ребенка, сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по РБ.

В ведомстве проинформировали, что водолазы извлекли тело пятиклассника из реки Ашкадар в Стерлитамаке. Сообщение о пропаже ребенка поступило в МЧС Башкортостан вечером 18 мая. Инцидент произошел по улице Горького. Очевидцы рассказали, что мальчик 2013 года рождения ушел под воду.

«Мать в истерике и не находит себе места», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что поисковая операция была начата незамедлительно. На место происшествия прибыли городские спасатели. По информации издания, позже пригласили водолазов. Поиски завершились утром 19 мая.

По данным издания, обстоятельства и причина происшествия устанавливаются. Спасатели призвали граждан быть бдительными. На воде необходимо всегда соблюдать повышенные меры безопасности. Особенно важно контролировать ситуацию, когда в городах открывают купальный сезон. В период повышения температуры учащаются несчастные случаи, которые становятся причиной травм и летального исхода.

Ранее сообщалось, что в Бердянске по подозрению в убийстве ребенка задержали «фанатку битцевского маньяка».