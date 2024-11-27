Мужчина в Балашихе попытался похитить школьницу

По словам местных жителей, девочка ждала мать возле калитки в школьном дворе. В этот момент к ней подошел молодой мужчина, что-то сказал ей и увел за собой. Однако очевидцы подумали, что школьница не знает этого мужчину. Когда она закричала и начала сопротивляться, они спугнули злоумышленника. После этого к школе подошла мать ученицы.

Ранее сообщалось, что шестерых мужчин задержали за похищение и избиение до смерти жителя Подмосковья.