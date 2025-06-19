Мужчина в форме устроил взрыв в курском селе и станцевал на фоне разрушений

В разрушенном селе Крупец Курской области бородатый мужчина в военной форме и бронежилете устроил взрыв, а затем станцевал. Произошедшее попало на видео, которое публикует Lenta.ru со ссылкой на канал «Суджа родная».

Видео с необычным «взрывным выступлением» быстро разошлось по соцсетям, вызвав бурную реакцию. На ролике мужчина в военной форме и бронежилете танцует после того, как устроил взрыв. На его фоне дом без окон и крыши, а кругом дым.

«Просто представьте себе хозяина этого дома, который однажды увидит этот клип», — отметили авторы канала.

По данным канала, ролик с мужчиной в форме, предположительно, военным, стал основанием для служебной проверки, хотя личность танцующего пока не установлена.

Ранее в Судже служащий военной комендатуры устроил стрельбу из гранатомета по направлению к жилым домам и храму. А рэпер Аким Апачев и вовсе прославился тем, что разрисовал освобожденный город нецензурными граффити, вызвав возмущение местных жителей. Теперь жители обсуждают новый инцидент, который вызвал неоднозначную реакцию в Сети.