Мужчина в Казани подрался со шлагбаумом, намотав его на столб

В Казани шлагбаум, что преграждал дорогу к Голубым озерам, привел проезжавшего через него автолюбителя в сначала замешательство, а потом и вовсе вызвал агрессию. Видеозапись курьезного инцидента появилась в Telegram-канале «Казань на максималках».

Сообщается, что всё случилось на минувших выходных. Сначала, желая проехать, водитель протаранил объект на своем автомобиле. На этом он не успокоился и начал гнуть шлагбаум по часовой стрелке. После того как он «обернул» шлагбаумом столб, на котором тот держался, мужчина убежал.

Произошедшее подтвердили в дирекции парков и скверов столицы Татарстана, подчеркнув, что вандала ищут и ему придется ответить за содеянное. Там уже подали заявление в полицию.

Что до пользователей Сети, то большинство из них на удивление поддержали автолюбителя, оправдав его тем, что он попросту «не разобрался, где въезд, а где выезд». И поэтому был вынужден пойти на слом шлагбаума.

Нашлись и такие, кто посетовал на то, что местные власти уже «надоели со своими шлагбаумами и платными парковками». Комментаторы потребовали от местной прокуратуры разобраться, на каких основаниях шлагбаум был установлен на месте проезда к Голубым озерам.