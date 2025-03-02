Мужчина в Ленобласти на Масленицу забрался на столб и упал вместе с ним

Во время масленичных гуляний юноша, охваченный азартом, решил забраться на столб, чтобы получить приз. Однако он не смог удержаться и упал вместе со столбом. Об этом сообщает Телеграм-канал «Лента дня».

Отмечается, что старинная забава закончилась фиаско под Петербургом. В администрации рассказали, что столб находился на этом месте уже не первый год, но, по всей видимости, он был в плохом состоянии. А организаторы не провели предварительную проверку.

Юноша проявил проворство и смог избежать травмы, вовремя спрыгнув. В результате он остался цел и невредим, хотя и упал. Однако это не помешало ему получить желанный приз.

Ранее сообщалось, что в арт-парке «Никола-Ленивец», расположенном в Калужской области, по старинному обычаю прошли масленичные гуляния, на которых сожгли 26-метровую мельницу.

Потребовалось около тридцати минут, чтобы пламя разрушило мельницу. Это событие, вероятно, надолго останется в памяти. Даже снег не смог помешать этому зрелищу в день прощания с зимой.