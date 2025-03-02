В Сеть выложили подожженную на Масленицу 26-метровую мельницу под Калугой

В арт-парке «Никола-Ленивец», расположенном в Калужской области, по старинному обычаю прощаются с зимой, вдохновляясь произведениями искусства. Поэтому в этом месте масленичные гуляния — это не просто сжигание чучела, как обычно, а самое настоящее произведение искусства. Об этом сообщают ряд местных и не только Телеграм-каналов.

В этот раз в парке в качестве прощального символа была установлена огромная ветряная мельница высотой 26 метров. Она представляет собой конструкцию из трёх десятков высоких башен. Для её создания было использовано переработанное дерево.

Потребовалось около тридцати минут, чтобы пламя разрушило мельницу. Это событие, вероятно, надолго останется в памяти. Даже снег не смог помешать этому зрелищу в день прощания с зимой.

Ранее сообщалось, что подмосковный врач Чиркова поведала, с какими начинками лучше есть блины на Масленицу.