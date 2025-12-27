Мужчина в Омске умер голым на кладбище после избиения троицей налетчиков

В Омске трое местных жителей похитили мужчину, избили его и заставили отдать значительную сумму денег. После этого они напоили пострадавшего и вывезли на кладбище, где он умер от переохлаждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировало СУ СК России по Омской области 26 декабря.

Вечером 20 ноября около гостиницы в городе произошёл инцидент. 39-летнего мужчину силой усадили в машину и доставили в гараж. Там его жестоко избили и потребовали 300 тысяч рублей.

Преступники, не достигнув своей цели, заставили жертву выпить алкоголь, раздели его и оставили обнаженным умирать на кладбище.

«Смерть потерпевшего наступила от острого переохлаждения организма. На следующий день подозреваемые вывезли тело в лесополосу в пригороде Омска и закопали», – приводится в сообщении Следственного комитета.

В отношении подозреваемых в похищении человека и убийстве возбуждено уголовное дело. Все задержанные находятся под арестом. Один из фигурантов признал свою вину и сообщил, где спрятано тело. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.