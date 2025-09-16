В России раскрыли жестокое убийство 12-летней давности

В Екатеринбурге спустя долгое время удалось установить личность участника уличного убийства, произошедшего в 2013 году. Подозреваемый, которому на момент совершения преступления было 23 года, взят под стражу. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета России.

Спустя 12 лет раскрыто жестокое убийство, произошедшее в Екатеринбурге. Задержан 35-летний мужчина, которого обвиняют в расправе над другим человеком. По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 25 мая 2013 года. Два человека напали на мужчину, избив его из-за пустяка, после чего скрылись с места преступления. Полученные травмы оказались смертельными. Тогда найти виновных не удалось.

Как стало известно, установить причастного к убийству удалось только сейчас, спустя много лет, благодаря следственным действиям. На момент совершения преступления задержанному было 23 года. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

