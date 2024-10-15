Мужчина в Подмосковье сжег труп своего друга после того, как избил его

В подмосковной Кашире местный житель до смерти избил своего друга, после чего сжег его труп. Об этом сообщает Regions со ссылкой на собственный источник.

Родственники погибшего обратились в правоохранительные органы, поскольку он несколько месяцев назад ушел из дома и пропал. Незадолго до исчезновения он находился в гостях у своего приятеля в поселке Зендиково, где они выпивали.

«Позже выяснилось, что во время застолья вспыхнула ссора, переросшая в драку. Хозяин дома избил гостя до смерти. Поняв, что натворил, он решил замести следы, вынес тело в безлюдное место и сжег», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что труп со следами когтей животного нашли в подмосковной квартире.