Мужчина в Приморье поджег соседа и выстрелил гарпуном в пенсионерку

Мужчина из поселка Трудовое в Приморье напал на двух своих соседей. Одного соседа он поджег из самодельного огнемета, а вторую подстрелил из ружья гарпуном.

Как сообщается, причиной для негодования мужчины стало выявление факта кражи электроэнергии. В процессе был выкопан кабель, который принадлежал мужчине.

Злой житель Приморья тогда выбежал из дома с огнеметом и начал пугать собравшихся на шум людей, после чего поджег одного из своих соседей. Во время попытки прекратить его бесчинства, женщина получила ранение гарпуном, которым выстрелил приморец из ружья для водной охоты.

Мужчина попытался укрыться в доме вместе с женой, предварительно обливая газом каждого, кто пытался его задержать. Его задержали и госпитализировали с ожогами и ушибами.

Его жертвы находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сосед, которого он поджег, получил ожоги на 60% тела. Шея соседки была проткнута гарпуном насквозь.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.