Мужчина вонзил нож в спину студента возле университета

В Кемерово полиция расследует жестокое убийство, произошедшее в результате конфликта между двумя местными жителями. Об этом также сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным следствия, ночью 7 сентября на бульваре Строителей в Кемерово произошла трагедия, в результате которой один мужчина лишил жизни другого. Между двумя кемеровчанами произошел конфликт, переросший в трагическую развязку. Один из участников ссоры нанес другому удар ножом, который пришелся в спину и другие части тела. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в совершении преступления также получил телесные повреждения и в настоящий момент находится под наблюдением врачей. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Из неофициальных источников стало известно, что трагедия произошла рядом с Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности, а погибший являлся студентом первого курса.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на пассажира метро.