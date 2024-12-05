Мужчина воткнул в ягодицу девушки шприц в петербургском метро

В Санкт-Петербурге мужчина напал на девушку со шприцем на станции «Маяковская». Об «Mash на Мойке» рассказала сама молодая пассажирка, которая также осветила историю в своем личном блоге.

Начинающая блогерша из Петербурга пожаловалась на нападение незнакомца в метро. По ее словам, она стояла на эскалаторе и ощутила укол в области ягодиц и обернулась. В это время сзади почти вплотную стоял подозрительный мужчина, который заметно нервничал и дергался.

Также девушка утверждает, что после ухода со станции предполагаемый нападавший стал ее преследовать до ТЦ. Петербурженка спряталась в одном из магазинов и пробыла там какое-то время. На выходе сталкера уже не было.

Сама блогер уверена, что не дала мужчина закончить начатое. По ее предположению, он напал на нее из-за яркой внешности. На месте укола она также обнаружила остатки жидкости, в связи с чем сразу обратилась в больницу и полицию. Анализы не выявили проблем со здоровьем пострадавшей.

Отметим, что официального комментария о произошедшем не было. Тем временем история девушки в блоге набрала 50 тысяч просмотров и не меньше комментариев.

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