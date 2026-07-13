Путин ответил на просьбу ветерана СВО, потерявшего ноги на Курской дуге

Ветеран СВО Роман Бояркин, потерявший обе ноги при освобождении Курской области, попросил Владимира Путина помочь ему стать участником кадровой программы «Время героев». Президент пообещал решить вопрос и поблагодарил бойца за мужество и активную жизненную позицию, передает ТАСС .

На форуме Народного фронта «Все для Победы!» к президенту обратился военнослужащий Роман Бояркин. Он рассказал, что в 2025 году получил тяжелое ранение в Курской области, перенес ампутацию обеих ног, но после реабилитации стал инструктором по беспилотникам и регулярно посещает госпитали, чтобы поддерживать бойцов.

Бояркин признался, что уже несколько раз подавал заявки на участие в программе «Время героев», но пробиться не удалось. Путин заверил ветерана: «У нас с вами большие связи, решим этот вопрос».

Глава государства также поблагодарил Бояркина за службу и отметил его стойкость, обратившись к нему со словами благодарности.

«Вашим родителям спасибо большое за то, что воспитали такого мужчину, как вы», — добавил президент.

Программа «Время героев» создана для подготовки управленцев из числа участников СВО и ветеранов боевых действий.