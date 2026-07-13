Дети войны в заложниках: в Севастополе раскрыта банда, выманившая миллионы у десятков пенсионеров

В Севастополе суд вынес приговор банде, которая два с половиной года систематически обирала пожилых людей, включая «детей войны» — 51 потерпевший, ₽5,8 млн похищенных сбережений и шесть фигурантов, прикрывавшихся вывеской ремонтной фирмы. Об этом сообщает Lenta.ru.

С марта 2018 по декабрь 2021 года пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 24 до 37 лет действовали под видом сотрудников компании «Империя». У них был полноценный офис, печати, визитки, рекламные листовки, сайт и даже страница в соцсетях. Один из осужденных имел статус ИП — все для того, чтобы войти в доверие к пенсионерам. Жертвами становились инвалиды, одинокие старики и люди, пережившие войну. Мошенники предлагали ремонт квартир, брали предоплату, а затем исчезали с деньгами.

Суд установил, что каждый из 51 пострадавшего отдал бандитам не только деньги, но и последнее доверие. Общая сумма ущерба — ₽5,8 млн — для многих стала потерей всех накоплений. Однако правосудие оказалось неумолимым. Все шестеро признаны виновными по статьям о мошенничестве и грабеже. Самый активный участник получил 5,5 лет строгого режима, остальные — от 2,5 до 5 лет общего режима.

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