В Городском округе Пушкинский с начала года провели 13 выездных администраций — более 250 обращений на контроле

В Городском округе Пушкинский с начала года прошло 13 встреч в формате «выездной администрации» — жители и сотрудники предприятий получили возможность задать вопросы власти напрямую, без предварительной записи. На контроле уже более 250 обращений, в числе решенных — строительство детских площадок, благоустройство дворов и ремонт домов.

На совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсуждались ключевые вопросы развития округов. В Городском округе Пушкинский одной из главных тем стал формат «выездной администрации», который позволяет оперативно решать проблемы жителей.



С начала года в округе организовано 13 таких встреч. За первое полугодие 2026-го на контроль взято более 250 обращений. Благодаря этому механизму в короткие сроки удается решать вопросы с вывозом мусора, благоустройством дворов и общественных пространств, ремонтом многоквартирных домов, обустройством парковок и установкой уличного освещения. Профильные заместители и депутаты всех уровней следят за сроками выполнения работ.



После обращений жителей о нехватке детских площадок стартовало строительство игровых комплексов в Клязьме и западной части Пушкино. Проекты реализованы при участии депутата Мособлдумы Михаила Ждана.



Глава округа Максим Красноцветов отметил, что формат позволяет общаться с представителями власти и профильных служб без предварительной записи и подачи письменных заявлений.

«Хочу выразить благодарность депутатам всех уровней за постоянное участие в диалоге с жителями и внимание к их предложениям», — подчеркнул он.

Практику выездных встреч с жителями округа планируют продолжать на регулярной основе.