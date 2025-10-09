Мужчина выкинул из окна ребенка

В Уфе мужчина выбросил маленького ребенка из окна четвертого этажа дома. Сейчас пострадавший находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на телеграм-канал мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

ЧП случилось в Орджоникидзевском районе города. По предварительным данным, злоумышленник сбросил с четвертого этажа ребенка (ему около четырех лет). Градоначальник Ратмир Мавлиев рассказал, что медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Все необходимые врачебные силы брошены на спасение жизни.

Мэр заверил, что в связи с происшествием будет оказана вся требуемая поддержка. В настоящее время на месте работают сотрудники всех экстренных служб, которые выясняют обстоятельства случившегося.

