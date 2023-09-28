Мужчина выманил деньги у доверчивых женщин, выдав себя за испанского графа

От главного полицейского управления Варшавы стало известно, что мужчина занимался преступной деятельностью, выманивая у польских женщин крупные денежные суммы. Как пишет агентство «РИА Новости» , он выдавал себя за богатого аристократа.

Не стоит верить всему, что говорят. Однако, некоторые доверчивые польские женщины решили, что их не может обмануть какой-то мошенник. А он взял и сделал это, представившись графом, который связан с испанской королевской семьей.

Благодаря своему уникальному дару убеждения, мужчина уверял своих жертв в том, что у него возникли финансовые сложности, показывая при этом снимки, сделанные на фоне дорогих яхт и самолетов. Также фальшивый испанский граф делился впечатлениями от путешествий.

Обманутые женщины поверили в то, что банк якобы заблокировал его платежные карты, а потому одалживали ему свои деньги. Сейчас мошенник арестован на 3 месяца. Ему предъявили обвинение.