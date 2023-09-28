Мужчина выманил деньги у доверчивых женщин, выдав себя за испанского графа
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
От главного полицейского управления Варшавы стало известно, что мужчина занимался преступной деятельностью, выманивая у польских женщин крупные денежные суммы. Как пишет агентство «РИА Новости», он выдавал себя за богатого аристократа.
Не стоит верить всему, что говорят. Однако, некоторые доверчивые польские женщины решили, что их не может обмануть какой-то мошенник. А он взял и сделал это, представившись графом, который связан с испанской королевской семьей.
Благодаря своему уникальному дару убеждения, мужчина уверял своих жертв в том, что у него возникли финансовые сложности, показывая при этом снимки, сделанные на фоне дорогих яхт и самолетов. Также фальшивый испанский граф делился впечатлениями от путешествий.
Обманутые женщины поверили в то, что банк якобы заблокировал его платежные карты, а потому одалживали ему свои деньги. Сейчас мошенник арестован на 3 месяца. Ему предъявили обвинение.