Мужчина выпал с 11 этажа здания СК в Красноярске во время допроса

В Красноярске допрашиваемый выпал из окна 11 этажа здания Следственного комитета и погиб, сообщила Baza. В правоохранительных структурах ТАСС подтвердили , что смертельный инцидент произошел с Александром Лапиным, бывшим гендиректором муниципальной АО «Управление зеленого строительства».

Как сообщал канал, мужчина просидел на подоконнике какое-то время, выйдя за пределы рамы, а затем сорвался вниз. Выжить ему не удалось.

Федеральному агентству заявили, что экс-гендиректор предприятия Александр Лапин, руководивший АО в 2023 году, был доставлен в здание к следователям в рамках уголовного дела о посредничестве во взятке. Разбирательства начались в октябре этого года.

Baza отмечала, что погибший проходил по уголовному делу бывшего первого вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова. Последнего подозревают в передаче взяток на сумму свыше 70 млн рублей. Деньги он мог отдавать экс-руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города.

В настоящее время СК по региону инициировал проверку по факту гибели 39-летнего Лапина.

Ранее сообщалось, что экс-главу банка БКФ приговорили к 19 годам лишения свободы за взятку и попытку подкупа.