Мужчина выплатит штраф и отсидит срок за подготовку теракта на вокзале Минвод

Сообщается, что ранее он на добровольной основе вступил в ряды международной террористической организации, которая запрещена на территории Российской Федерации, о чем также пишет ТАСС .

Известно, что мужчина собирался устроить теракт на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах, города в Ставропольском крае. Однако, уже в апреле прошлого года сотрудникам краевого УФСБ удалось задержать злоумышленника в попытке совершить преступление.

В итоге, Южным окружным военным судом ему назначено двенадцать лет лишения свободы и штраф в 200 000 рублей. Первые три года Ниджат Гусейнов Дурсун Оглы проведет в тюрьме, а оставшиеся несколько лет ему предстоит отсидеть в исправительной колонии строгого режима. Однако, пока что «приговор в законную силу не вступил».

Напомним, ранее под Самарой арестовали подростка по подозрению в подготовке стрельбы в школе. Следователи сообщают, что пятнадцатилетний юноша заранее ознакомился с соответствующими видеороликами и купил все необходимое для самодельного оружия.