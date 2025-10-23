Мужчина жестоко избил возлюбленную и выкинул ее из квартиры

В Новокузнецке на улице 40 лет ВЛКСМ произошел бытовой конфликт с применением насилия, потребовавший вмешательства правоохранительных органов. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Как предварительно выяснили, в ночное время 25-летняя местная жительница обратилась за помощью, сообщив, что не может вернуться в собственную квартиру из-за агрессивного поведения сожителя.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали в жилом помещении 43-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. По информации управления Росгвардии по Кузбассу, конфликт возник на почве ревности — в ходе пьяной ссоры задержанный нанес женщине несколько ударов кулаком в область лица, после чего физически вытолкнул ее за пределы квартиры. Пострадавшая встретила правоохранителей уже за пределами жилища.

Задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел для проведения дальнейших процессуальных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

